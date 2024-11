Palermo, la prestazione contro il Frosinone delude i tifosi

L'OPINIONE DEI TIFOSI

Tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la maggior parte dei tifosi (83%) ha trovato la prestazione insufficiente. Un match giocato non come da aspettative che ha portato solo ad un pareggio contro l'ultima in classifica, poche occasioni create e tanti spezzoni di partita con un gioco raffazzonato e non fluido. Questi ma anche una fase difensiva non perfetta, il gol del pari avversario non era un calcio di punizione irresistibile, non hanno convinto per nulla i tifosi. Ma non tutti i tifosi sono rimasti delusi dalla prestazione: il 13% dei votanti pensa che la partita sia stata sufficiente, mentre il 4% e l'1% hanno trovato la prestazione buona o ottima. Sicuramente i rosanero avrebbero potuto avere più fortuna, avendo subito un gol nell'unico tiro in porta della squadra di Greco. D'altra parte anche saper sfruttare le proprie occasioni e non farsi trovare impreparati negli attacchi avversar è un punto di forza che dovrebbe avere una squadra che vuole lottare per il vertice.