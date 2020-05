Palermo, la precisazione di Di Piazza: “Esonero di Pergolizzi? Non posso permettere che circolino menzogne”

La precisazione di Tony Di Piazza.

Nella giornata odierna l’ambiente del Palermo è stato destabilizzato dalla comunicazione del vicepresidente Tony Di Piazza, che quasi senza preavviso ha scelto di lasciare il suo ruolo dirigenziale visti alcune problematiche verificatosi con il presidente Dario Mirri, affermando di non essere stato in grado di riuscire a svolgere i suoi compiti a causa di alcuni disguidi che si sono verificati all’interno della società.

Nei giorni precedenti a tale decisione, Di Piazza si era congratulato con il tecnico Rosario Pergolizzi per il lavoro svolto durante la stagione e per aver raggiunto l’obiettivo di riportare il Palermo tra i professionisti: nonostante il risultato ottenuto però, l’allenatore non aveva ricevuto la conferma da parte del club ed era stato dunque esonerato.

Poco dopo il suo lungo messaggio in cui spiegava le ragioni dietro la scelta di lasciare il Palermo e affermava la sua intenzione di cedere le sue quote del club, Di Piazza ha pubblicato un altro post sul proprio profilo Facebook, spiegando di non essere stato d’accordo sulle modalità con cui è stato esonerato Rosario Pergolizzi:

“Ci tengo a precisare che io non sono stato d’accordo con le modalita’ dell’esonero dell’allenatore Rosario Pergolizzi e non sulla ragione tecnica..“.

Sotto il post sono arrivate una serie di commenti, tra cui quello di un utente che ha chiesto all’imprenditore italo-americano di risolvere le questioni internamente e non attraverso i social network. Di Piazza ha risposto a tale richiesta spiegando il motivo della sua scelta di utilizzare un post di Facebook, affermando: “Non posso permettere che circolino menzogne“. Pochi minuti dopo però, il post è stato cancellato.