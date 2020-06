Palermo, la petizione dei tifosi a Orlando: “Vogliamo la concessione dello stadio Barbera”

La petizione lanciata dai tifosi del Palermo.

In questi ultimi giorni il presidente del club rosanero, Dario Mirri, sta continuando a dialogare con la Presidenza del Consiglio Comunale per definire la bozza del testo relativa alla concessione dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Tale documentazione sarà fondamentale per la dirigenza del Palermo, poiché necessaria per completare l’iter burocratico che serve per iscrivere la società al prossimo campionato di Serie C.

Anche i tifosi rosanero sono insorti per chiedere la concessione dello stadio, lanciando una petizione online diretta al sindaco della città, Leoluca Orlando, e cercando così di aiutare la propria squadra ad ottenere tale permesso per poter assistere alle gare del Palermo al Renzo Barbera. Questo il testo di accompagnamento alla petizione:

“Il Palermo calcio non è di Zamparini o di Mirri ma della città di Palermo. I tifosi della nostra città hanno già sofferto abbastanza per le recenti peripezie. Non si può accettare una ulteriore umiliazione! Non si può chiedere ad una società che fattura il 5% di quando era in ‘A’ di pagare la concessione per un canone annuo uguale a quando era nella prima serie! Chiediamo al nostro Sindaco di intervenire risolvendo la questione, più saremo ad aderire alla petizione più sarà facile per lui isolare le opposizioni che stanno speculando su una questione fondamentale per la nostra tifoseria e per tutti i cittadini palermitani legati ai colori rosanero. Chiunque ami i colori rosanero non può non fare sua questa petizione; lo stadio Barbera è la nostra casa non possiamo essere sfrattati“.

La petizione è raggiungibile cliccando sul link qui riportato, e tutti possono firmare utilizzando la propria email o il proprio account social.

Vogliamo la concessione dello stadio Barbera al Palermo calcio di Mirri