Palermo, la parabola di Valente: qualità, gol e assist. L’ex Carrarese protagonista della stagione

Sempre a luci spente. Parlando poco, lavorando tanto, correndo senza soluzione di continuità.

Il rendimento di Nicola Valente è stato uno dei pochi riferimenti certi, lineari e costanti, di una stagione travagliata e deludente in casa rosanero.

In entrambi le gestioni tecniche, l’ex Carrarese si è sempre contraddistinto per intensità e qualità delle sue prestazioni, fornendo sil campo un contributo spesso decisivo alla causa del palermo di proprietà di Hera Hora. Gamba, disciplinba tattica, capacità propulsive, buona tecnica di base.

Un esterno offensivo in grado di fungere sia da aculeo di un tridente offensivo sia da esterno alto a tutta fascia. Proprio in qulaità di tornante, nel 3-4-2-1 che ha caratterizzato il nuovo corso targato Filippi, Valente ha notevolmente elevato la cifra tecnica delle sue già soddisfacenti performance.

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea l’evoluzione del numero quattordici rosanero, autore di quattro gol consecutivi nel rush finale della regular season. Marcature preziose e pesantissime in termini di punti, che hanno determinato l’epilogo lieto delle sfide contro Foggia, Cavese e Virtus Francavilla. In particolare la doppietta in terra pugliese, che ha consentito al Palermo di agguantare il settimo posto e giocare in condizioni di vantaggio il primo turno dei playoff, lo ha consacrato a vero e proprio trascinatore dei siciliani in questo finale di stagione. Uno splendido colpo di testa sul secondo palo ed un capolavoro balistico, shoot al volo di destro in sublime coordinazione all’incrocio dei pali, degno di ben altre categorie.

Filippi può disporre di un valore aggiunto non indifferente in ottica playoff. Un Valente in straordinaria condizione psicofisica che può spostare gli equilibri e costituire un fattore nella sfida da dentro o fuori contro il Teramo al “Barbera” in programma il 9 maggio al “Barbera”.