Palermo, la nota di Amici RosaNero: “Mirri convocherà assemblea soci per fare chiarezza sulla questione Di Piazza”

In attesa di chiare spiegazioni.

Dopo la gioia per la conferma della promozione dalla Serie D alla Serie C, l’ambiente del Palermo è stato scosso da una clamorosa e inaspettata notizia: il vicepresidente Tony Di Piazza aveva infatti comunicato le sue dimissioni dalla dirigenza e la sua intenzione di cedere le sue quote del club rosanero.

Palermo, la precisazione di Di Piazza: “Esonero di Pergolizzi? Non posso permettere che circolino menzogne”

Visto il momento di normale agitazione che ha causato tale avvenimento, e le molte polemiche scoppiate anche sui social, il presidente Dario Mirri ha deciso di convocare un’assemblea con tutti i soci del club per spiegare bene quanto accaduto.

Palermo, lo sfogo di Di Piazza: “Mi hanno impedito di svolgere il mio ruolo, cedo le quote. Ecco la verità”

A comunicare la notizia è stata l’associazione Amici RosaNero, cui 450 soci verranno rappresentati dal professor Carlo Amenta, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook:

“Cari AmiciRosanero, la società nella persona del suo presidente, Dario Mirri, ci ha contattato per anticiparci che a breve convocherà un’assemblea dei soci. Ciò al fine di fare chiarezza sulle più recenti vicende societarie relative alle dimissioni da vice-presidente del socio di minoranza Tony Di Piazza.

Come previsto, a tale adunanza parteciperà in rappresentanza degli AmiciRosanero il professore, Carlo Amenta. Ciò vuol dire che successivamente allo svolgimento dell’assemblea tutti i soci saranno messi al corrente di quello di cui si è discusso. Questo anche nell’ottica di quella trasparenza che abbiamo sempre promesso di avere nei confronti di tutti voi che sin dall’inizio avete dimostrato fiducia a scatola chiusa nei nostri confronti“.

Una riunione dunque di fondamentale importanza non solo per fare chiarezza sui fatti recentemente accaduti, ma anche per discutere l’immediato futuro del Palermo, che è finalmente ritornato tra i professionisti e dovrà riorganizzarsi in fretta per puntare alla Serie B già dalla prossima stagione.