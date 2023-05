Palermo, la mossa che paga: Corini ha trovato in Buttaro lo stabilizzatore

"La mossa che paga, che ha portato equilibrio, garantendo anche propensione offensiva. Alessio Buttaro sulla destra ha spostato l’ago al centro per bilanciare tra la fase di possesso e non possesso", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". L'ex difensore della Roma ha collezionato due presenze consecutive da titolare sulla fascia destra del 3-5-2 di Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo cercava una chiave di lettura che potesse permettere alla squadra di non soffrire un assetto con Verre , due esterni come Sala e Valente più due attaccanti. E Buttaro ha risposto presente alle sollecitazioni del tecnico, sfornando prestazioni convincenti contro Como e Spal .

"Corini ha potuto approfondire una situazione già esplorata da Filippi la scorsa stagione in Serie C, quando schierò il difensore romano come esterno in un 3-4-2-1 con discreti risultati", si legge. Il ventenne ha messo dentro tutta la sua freschezza, ma anche sfrontatezza nell’attaccare la profondità. Il Palermo vede Cagliari e Buttaro vuole continuare a ritagliarsi uno spazio significativo in questo finale di stagione.