Palermo, la metamorfosi di Baldini: il sogno Serie B passa dalle trasferte

Il Palermo di Silvio Baldini, domenica in campo all'Euganeo, è reduce da cinque vittorie esterne consecutive, tre ai playoff. Trasferta, da tabù a certezza: i rosanero vogliono costruire il sogno Serie B lontano dal Barbera

Dall'altro lato il Padova, che ha costruito i successi in campionato tra le mura amiche dell'"Euganeo". La formazione patavina nel corso della regular season si è poi dovuta arrendere al secondo posto, a cospetto di un Südtirol che ha fondato sul bassissimo numero di gol subiti, l'arma vincente per la promozione in B. La compagine biancoscudata ha iniziato a cedere proprio nel finale di stagione, quando dall'1-0 contro la Virtus Verona sono passati sotto 1-2, nello scoramento dovuto al concomitante successo della formazione altoatesina contro la Triestina. Nei playoff il ko interno contro la Juventus Under23 che non ha poi sortito alcun effetto, dato il miglio piazzamento in campionato dei veneti. A Catanzaro il successo che ha ridato fiducia e forza alla squadra di Oddo.