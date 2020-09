Palermo, la lettera d’addio di Corsino: “Il rosanero nel sangue, è stato un sogno. Ai tifosi dico…”

Gianmarco Corsino saluta Palermo ed il Palermo.

Dopo il periodo di prova durante il ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, il club di viale del Fante ha deciso di non tesserare il centrocampista classe 1991. Una scelta determinata dalle liste bloccate a ventidue calciatori in Serie C. La dirigenza rosanero, infatti, si è vista costretta a sacrificare Corsino e Bubacarr Marong per lasciare libere due importanti slot al fine di completare al meglio l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

“Per chi ha il sangue rosanero indossare la maglia del Palermo è un sogno autentico. Io ho avuto il privilegio di vivere questo sogno due volte. Oggi purtroppo non firmerò a causa dei regolamenti della Serie C che limitano i tesseramenti – ha scritto Corsino attraverso il proprio account Instagram -. Ringrazio il presidente Mirri e l’intera società per la fiducia che mi è stata data l’anno scorso. Nel momento più bello della mia vita purtroppo è arrivato l’infortunio. E proprio nel momento più brutto abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia. Mi avete aiutato a rialzarmi. Ringrazio dottori, preparatori, fisioterapisti e tutti quelli che mi sono stati vicino. Adesso però è il momento di non fermarsi, è il momento di dimostrare che il mio posto è in mezzo al campo. Grazie a chi ha il Palermo nel cuore, a chi lavora dietro le quinte che è più importante di noi calciatori, ed infine ai tifosi che mi hanno dimostrato giornalmente di quanto sia immensamente meraviglioso essere figlio di questa città e di questi splendidi colori. Grazie di vero cuore”.