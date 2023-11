Palermo, La Gazzetta dello Sport: “Mal di gol, ora l’attacco piange”

Il paradosso di una squadra che vanta il primato per numero di marcatori diversi in stagione (12), ma che non riesce più a segnare con gli attaccanti. Dopo quattordici giornate il reparto offensivo rosanero ha prodotto soli 10 gol. Le dirette concorrenti per la promozione in Serie A vantano attacchi più prolifici: 23 gol il Parma, 14 il Venezia, 12 la Cremonese, 15 il Catanzaro. Solo Modena e Como hanno fatto peggio con rispettivamente 9 e 8 gol messi a segno con il reparto più avanzato.