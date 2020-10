Palermo, la gara contro il Potenza resta in bilico: se si gioca almeno un baby tra i titolari

“Col Potenza un baby fra i titolari”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla sfida in programma giovedì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” contro il Potenza. Sì, perché nonostante il numero dei tesserati positivi al Covid-19 sia salito a diciannove, il Palermo rischia di dover scendere in campo. Sono quattordici, al momento, i calciatori negativi al tampone. E quattro di questi sono i ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra. Dunque, contro il Potenza, almeno un “baby” potrebbe prendersi una maglia dal primo minuto.

Il condizionale è d’obbligo: nella giornata di domani, infatti, è in programma un ultimo ciclo di tamponi, “ma anche perché non può essere escluso a priori uno scenario come quello verificatosi la scorsa settimana per la partita rinviata contro la Turris, con l’intervento dell’Asp”. Intanto, la Primavera riprenderà domani le proprie attività dopo una settimana di interruzione proprio per un caso di positività al Coronavirus riscontrato tra i calciatori dell’Under 17.

“Una situazione del genere, di fatto, costringerebbe il Palermo a schierare non solo una formazione estremamente rimaneggiata, ma con ogni probabilità anche schierando qualche giocatore fuori ruolo. Sempre che la Lega Pro non cambi interpretazione sul proprio regolamento o che la lista dei contagiati, disgraziatamente, non si allunghi. Perché con 14 giocatori negativi, da regolamento, al Palermo non resterebbe altro che giocare”, conclude il noto quotidiano.