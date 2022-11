Palermo, la fidanzata di Damiani: “Due furti d’auto in un mese, non ho parole”

Brutta disavventura per la fidanzata del centrocampista del Palermo FC Samuele Damiani . Come documentato dalla stories pubblicata sul proprio profilo Instagram , alla ragazza nel giro di un mese le è stata rubata per ben due volte l'autovettura di sua proprietà. Due furti a stretto giro di posta nel capoluogo siciliano di cui è stata suo malgrado vittima la giovane compagna dell'ex calciatore dell' Empoli .

LadyDamiani ricostruisce via social la genesi dello sgradevolissimo episodio. Il sei ottobre scorso la sua FIAT 500 di colore Blu è stata rubata per la prima volta ed è tornata in possesso della legittima proprietaria dopo il ritrovamento da parte dei Carabinieri. Ventotto giorni in carrozzeria per riparare l'auto danneggiata dai ladri. Ennesima amara sorpresa per la ragazza, in data odierna, che ha preso atto del secondo furto del veicolo che era parcheggiato nei pressi della propria abitazione.