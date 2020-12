Palermo, la difesa sul banco degli imputati: errori fotocopia, i rosanero mai così male

“Un gol tira l’altro, Palermo senza… difesa”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. A finire sul banco degli imputati, stavolta, è la difesa. Il Palermo, infatti, ha subito cinque gol nelle ultime due gare; un gol ad ogni tiro in porta. “Nemmeno nel pessimo inizio di stagione, il Palermo era arrivato a subire tanto”. Troppi errori ed amnesie che sono costate care.

“Ancora una volta il Palermo è stato punito nel tentativo di far scattare la trappola del fuorigioco”, analizza il noto quotidiano. È già la quarta volta che i siciliani subiscono gol sbagliando i movimenti, tenendo in gioco il riferimento avanzato dell’altra squadra. E’ successo a Teramo, contro Bisceglie, Viterbese a Foggia.

NON SOLO LA DIFESA – Anche Pelagotti è stato piuttosto criticato dopo la gara andata in scena nel weekend: il portiere, nelle ultime partite, ha subito gol nelle uniche cinque conclusioni degne di nota da parte degli avversari, sembrando poco reattivo in occasione della seconda rete del Foggia. “Errori già visti, per un film che ha sempre la stessa trama e lo stesso finale”, si legge.