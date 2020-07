Palermo, la concessione del “Renzo Barbera” è un caso: ecco quanto si paga nel resto d’Italia

Prosegue il braccio di ferro tra il Comune di Palermo e il club rosanero per quanto concerne la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”.

Nonostante nei giorni scorsi il sindaco Leoluca Orlando abbia deciso di tendere la mano ai dirigenti del Palermo, ribadendo la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale a sostenere la società in questa spinosa querelle, resta un nodo da sciogliere: “il canone annuale previsto dalla bozza della convenzione per i prossimi 6 anni da 341mila euro all’anno“, scrive l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Una cifra ritenuta troppo alta dal Palermo.

Ma quanto si paga nel resto d’Italia? Per giocare al San Nicola – prosegue il noto quotidiano generalista – il Bari non versa canoni ma si occupa della manutenzione ordinaria. Per il San Filippo, invece, il comune di Messina ha messo a bando una concessione con base d’asta di 300mila euro spalmati in 30 anni, ovvero 10mila euro l’anno. Tra gli altri esempi, quello dell’Avellino – che per il Partenio pagava circa 114mila euro l’anno – la Ternana 10mila, il Catanzaro e il Potenza 5mila, 10mila il Monza di Berlusconi, 50mila il Cosenza in Serie B, mentre la Salernitana versa il 5,5 per cento sul lordo degli incassi.

“Ma l’ipotesi più suggestiva per il futuro resta la cessione del diritto di superficie, un istituto che garantisce la possibilità all’amministrazione comunale di cedere a tempo determinato – generalmente 99 anni – la proprietà dello stadio”, si legge. Si sono già mosse in questo senso la Juventus, l’Udinese (che ha versato al comune 4,5 milioni di euro, facendosi carico di un investimento di oltre 21 milioni), il Sassuolo ma non solo. Anche il Bologna di recente ha presentato la proposta formale di affidamento con la ristrutturazione e l’ammodernamento dello stadio Renato Dall’Ara, così come la Cremonese. Tre anni fa, invece, il patron dell’Atalanta Percassi ha comprato l’Atleti Azzuri d’Italia per 8,6 milioni di euro, oggi Gewiss Stadium.

Il Palermo “entro il 29 luglio prossimo dovrà presentare alla Figc i documenti per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, con tutta la documentazione relativa alla

concessione dell’impianto. Provocatoria l’idea di giocare a Enna o a Marsala, ma un accordo si dovrà trovare”, conclude il quotidiano.