Palermo-Juve Stabia, vittoria d’oro al “Barbera”: la soddisfazione di Luperini

Palermo-Juve Stabia termina 3-1: i rosanero si impongono grazie alla doppietta di Brunori e alla rete di Giron

Mediagol ⚽️

Allo Stadio "Renzo Barbera" i rosanero di mister Silvio Baldini conquistano tre punti d'oro in chiave classifica: i siciliani - rimasti in dieci per più di un'ora - battono le Vespe grazie alla doppietta di Matteo Brunori e al gol di Maxime Giron. Tre a uno è dunque il risultato finale di Palermo-Juve Stabia.

Tra i protagonisti del match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Gregorio Luperini che, nel secondo tempo è riuscito a colmare l'inferiorità numerica della squadra.

"Venivamo da un filotto positivo per quanto riguarda le prestazioni. Oggi è arrivata una grande vittoria. Sono contento e concentrato, sto dando tutto me stesso e sono felice della mia prova. Il gol? Fin qui non è arrivato ma non è un problema che mi pongo ne ho sempre fatti ma arriveranno. Io mi sto trovando molto bene nel ruolo di trequartista. Sono uno che si adatta con molta serenità. Per me è uguale giocare in qualsiasi posizione", ha affermato il numero 17 rosanero al termine del match.

"Pelagotti? È un grandissimo portiere. Le critiche devono uscirle dall'orecchio - ha proseguito il classe '94 -. Secondo me ho fatto veramente bene in queste partite, se per voi ho fatto male per me è lo stesso. Trasferte? Sappiamo quello che vogliamo e siamo sereni. Siamo sicuri di fare una grande partita anche nella prossima occasione. Bisogna essere più bravi a non prendere determinate ammonizioni perché sono un pò inutili", ha concluso Luperini.