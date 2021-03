PALERMO-JUVE STABIA, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro la Juve Stabia.

Alle ore 15, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Catania in occasione del derby di Sicilia grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana, la compagine rosanero punta ad allungare la serie positiva. Un Palermo intenso, vorace, volitivo e gagliardo, quello visto mercoledì sera al “Massimino”. Finalmente coeso ed acceso.

Al cospetto della formazione campana, Giacomo Filippi dovrà certamente rinunciare ad Ivan Marconi, squalificato per una giornata dal giudice sportivo, e Moses Odjer, squalificato per due turni, oltre ad Andrea Saraniti, alle prese con un problema al polpaccio. Il tecnico del Palermo ritrova però sia Alberto Almici, sia Edoardo Lancini. Restano da valutare, invece, le condizioni di Nicolò Corrado, mentre tornerà a disposizione Mamadou Kanoute, escluso per motivi disciplinari.

Dubbi sul modulo. Contro gli uomini di Pasquale Padalino, Filippi potrebbe tornare al 4-3-3 o proseguire con il 3-4-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore gelese.

Davanti a Pelagotti, Palazzi e Somma formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Almici e uno tra Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker e schermo davanti la retroguardia, con Luperini e Santana che con ogni probabilità saranno schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, toccherà di nuovo a Lucca. Infine, il tridente offensivo potrebbe essere completato da uno tra Silipo e Rauti e Valente.

Ecco le probabili formazioni di Mediagol.it di Palermo e Juve Stabia.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Palazzi, Somma, Accardi (Crivello); Luperini, De Rose, Santana; Rauti (Silipo), Lucca, Valente.

o

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Palazzi, Somma, Accardi; Almici, De Rose, Luperini, Crivello; Silipo (Rauti), Lucca, Floriano.

Indisponibili: Corrado, Doda, Saraniti.

Squalificati: Marconi, Odjer.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Russo; Mulè, Esposito, Elizalde; Garattoni, Scaccabarozzi, Berardocco, Caldore; Fantacci; Marotta, Borrelli.

Indisponibili: Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Mastalli, Orlando.

Squalificati: Troest, Vallocchia.