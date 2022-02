Palermo-Juve Stabia, Santana: “Vogliamo i tre punti. Insidia maggiore? Siamo noi…”

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Eleven Sports dall'ex capitano del Palermo poco prima del fischio d'inizio del match

Poco meno di cinque minuti e sarà Palermo-Juve Stabia , match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports poco prima del fischio d'inizio della sfida in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera", Mario Alberto Santana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Mi aspetto una gara difficile. Tutti ci affrontano in maniera intensa, ma dovremmo fare bene per portare questi tre punti a casa. Pericolo maggiore? Siamo noi la più grande insidia di noi stessi, c'è da fare un passo in avanti importante. Se continuiamo a lavorare così, questi ragazzi faranno bene. La prestazione a Campobasso c'è stata, oggi andiamo a cercare ciò che abbiamo lasciato nelle ultime due partite. Abbiamo lavorato bene in settimana e cercato di migliorare dove potevamo. Un'esperienza bella, voglio viverla bene, mi trovo bene col mister e con i ragazzi. Una squadra diversa rispetto all'anno scorso, con gli esterni che se capiscono bene i meccanismi di gioco faranno la differenza", le parole dell'ex capitano del Palermo, oggi collaboratore tecnico di Silvio Baldini.