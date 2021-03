Palermo-Juve Stabia, a caccia di conferme e continuità: la ricetta di Filippi per battere i campani

Il Palermo cerca bis e conferme.

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera“, i rosanero sfideranno la Juve Stabia per la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la decima del girone di ritorno. Dopo la meritata ed importante vittoria conquistata lo scorso mercoledì nel derby contro il Catania, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di ritrovare quella continuità fin qui mancata.

Sarà un match di fondamentale importanza in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 36 punti, mentre le Vespe – al settimo posto – hanno conquistato fin qui 37 punti: “Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica. Tutti gli avversari sono ostici, bisogna affrontare ogni gara con il giusto piglio e la giusta determinazione. I ragazzi si sono allenati benissimo e quindi sono davvero molto fiducioso. Non dare continuità è stato il nostro tallone d’Achille, il termometro degli allenamenti mi fa ben sperare. Stiamo lavorando sulla concentrazione, adesso solo il tempo ci potrà dare ragione. Il derby non sarà l’apice di questa stagione. Il nostro obiettivo primario è quello di lavorare con armonia e spensieratezza sempre nei temi richiesti dall’allenamento. Un qualcosa che vedo in tutti, soprattutto chi sta giocando meno. L’allegria era una componente che ci mancava quindi abbiamo puntato tanto su questo, avevo detto e continuo a dire che la squadra era ed è allenata bene. A testimoniarlo la sfida di Catania dove siamo stati costretti a cambiare modulo a causa dei tanti assenti, questo vuole dire che c’è voglia di fare con i ragazzi che si sono saputi adattare alla perfezione”, ha dichiarato Giacomo Filippi nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Al cospetto della formazione campana di mister Pasquale Padalino, il tecnico rosanero dovrà certamente fare a meno di Ivan Marconi, squalificato per una giornata dal giudice sportivo, e Moses Odjer, squalificato per due turni, oltre ad Andrea Saraniti, alle prese con un problema al polpaccio. Filippi ritrova però, Alberto Almici, Edoardo Lancini e Mamadou Kanoute, nei giorni scorsi escluso per motivi disciplinari. Da valutare le condizioni di Nicolò Corrado: “Kanoute e Almici hanno risolto da soli e insieme alla squadra nel pranzo subito post derby. Hanno chiesto scusa al gruppo e si sono chiariti rendendosi conto di aver esagerato; sono due giocatori importanti per noi. Crivello? Ha superato quel piccolo problema muscolare e quindi è a disposizione al 100%. Palazzi ci dà delle ottime grazie sia dietro che a metà campo. Silipo? Il gol arriverà anche per lui, ha le qualità per scrivere pagine importanti della sua carriera. Saraniti ha avuto due giorni fa un lieve fastidio, ha provato ad essere disponibile contro la Juve Stabia ma non ci sarà. Ha un’elongazione al polpaccio e tornerà la prossima settimana. Santana? Mario non è solo il personaggio del giorno ma del Palermo per il ruolo che ha vissuto nella storia del club. È sempre un punto a nostra forza, starà a noi gestirlo nel migliore dei modi. Domani potrebbe giocare dall’inizio come entrare in corso d’opera, abbiamo tante carte a nostra disposizione per fare male alla Juve Stabia”, ha concluso Filippi.