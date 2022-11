Palermo, Ionut Nedelcearu in campo settanta minuti in Romania-Slovenia 1-2

Ionut Nedelcearu in campo durante la sosta con la nazionale romena

Oltre ad Ales Mateju, anche Ionut Nedelcearu si è unito alla propria nazionale durante questa settimana di pausa della Serie B. Il centrale romeno del Palermo è rimasto in campo per 72' durante l'amichevole contro la Slovenia, persa dalla compagine allenata da Iordanescu per 1-2, quando è stato sostituito da Dragusin.