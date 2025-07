Palermo, Inzaghi: “Pronti a lottare fino in fondo”

“Ci tenevo a stringermi attorno a Verreth, che sta vivendo una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. In questi momenti le parole servono a poco, ma siamo tutti vicini a lui e alla sua famiglia. Oggi le gambe erano molto pesanti, ma mi è piaciuto lo spirito e la voglia con cui la squadra è scesa in campo. Non era facile giocare a calcio in una giornata come questa, ma non abbiamo subito gol e siamo riusciti a dare minutaggio a tutti. Bani? È stato il capitano del Genoa e fin dal primo giorno abbiamo pensato potesse darci una mano. La società ha fatto l’ennesimo sforzo per portarlo qui. Il fatto che giocatori lascino la Serie A per venire a Palermo deve rafforzare la convinzione che siamo una squadra speciale. Anche ieri abbiamo corso tanto. Siamo stati spesso nella metà campo avversaria, pressando con intensità. Potevamo fare qualche gol in più, ma va bene così. Il 9 agosto ci aspetta una partita importante e vogliamo fare una bella figura. Ho valutato positivamente la prova di Augello e Di Francesco, ma in generale sono soddisfatto della prestazione di tutti: hanno messo novanta minuti nelle gambe. Stanno quasi tutti bene, e chi non ha giocato oggi sta solo gestendo i carichi. Speriamo di chiudere il ritiro in queste condizioni. Stiamo mettendo dentro tutto quello che possiamo. Lavoriamo sulle gambe per essere in grado di fare ciò che chiedo per tutta la partita: non è facile pressare per novanta minuti. La fortuna sarà avere dei ricambi all’altezza dei titolari. Per me, infatti, non esistono titolari fissi, e questo sarà un aspetto fondamentale durante la stagione.”.