Il Palermo continua a lavorare in vista della trasferta di Ascoli, con l'obiettivo di presentarsi al prossimo appuntamento nelle migliori condizioni e dare continuità ai risultati ottenuti in questo avvio di stagione. La preparazione è proseguita ieri a Torretta sotto la guida di D'Angelo: l'allenatore in seconda ha infatti preso il posto di Inzaghi, assente a causa di una tonsillite. Come riporta il Giornale di Sicilia, arrivano intanto aggiornamenti importanti sulle condizioni degli infortunati, con notizie differenti per Pierozzi e Strefezza.

Il terzino è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra. L'operazione è perfettamente riuscita e nelle prossime settimane il giocatore comincerà il percorso riabilitativo. Per il ritorno in campo servirà ancora tempo, con lo staff medico che seguirà attentamente l'evoluzione del recupero. Più incoraggianti, invece, le indicazioni relative a Strefezza: il rientro dell'esterno si avvicina e la sosta per gli impegni delle Nazionali potrebbe rappresentare un passaggio decisivo. L'obiettivo è permettergli di tornare ad allenarsi con il resto del gruppo nella settimana che precederà la sfida contro il Catanzaro, avvicinandosi così al ritorno a disposizione di Inzaghi.

Attualmente fuori lista, l'ex Parma sarà reinserito nell'elenco per il campionato. Una scelta che comporterà l'esclusione di Mazzitelli, il quale potrà comunque continuare a essere utilizzato in Coppa Italia, competizione nella quale il Palermo affronterà il Bologna. Non sarà invece possibile sfruttare il successivo infortunio di Pierozzi per reinserire Mazzitelli attraverso la sostituzione prevista dal regolamento in caso di indisponibilità superiori ai 60 giorni. Questa possibilità, infatti, può essere utilizzata una sola volta nell'arco della stagione.

Sul campo, l'attenzione resta concentrata sulla trasferta di Ascoli. L'orientamento dello staff tecnico sembra essere quello di non stravolgere una formazione che ha dato risposte positive contro il Vicenza. Con ogni probabilità, verrà confermato quasi in blocco l'undici che ha conquistato l'ultima vittoria al Barbera, puntando sulla continuità e sugli equilibri trovati nelle ultime uscite. Le prossime sedute serviranno a verificare le condizioni dei singoli, ma al momento non sembrano esserci particolari motivi per modificare l'assetto della squadra.