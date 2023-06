Palermo, Insigne in chiusura? L’estro di Roberto per un attacco sempre più forte

"Arriva un altro elemento che sa come lottare per la Serie A, avendo vinto due campionati, perché prima di quello con i ciociari aveva fatto il grande salto con il Benevento. A questi va aggiunta una promozione in A con il Parma attraverso i playoff", si legge. Elemento duttile in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Insigne, nella trascorsa stagione agonistica, ha realizzato otto gol confezionando due assist. Il ds Rinaudo continua contemporaneamente a lavorare per Mancuso del Monza, mentre nel mirino resta Gyasi dello Spezia.