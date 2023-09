Palermo, Insigne da valutare in vista di Ascoli. Corini a destra vede Di Mariano e…

Lente di ingrandimento sulle condizioni di Roberto Insigne, uscito anzitempo nel corso del match contro i gardesani, dopo aver realizzato il gol che ha aperto le marcature rosanero, probabilmente per un problema all'adduttore. "Gli esiti delle indagini strumentali a cui si sottoporrà il giocatore chiariranno l’entità dell’infortunio e relativi tempi di recupero, soprattutto in vista della sfida di Ascoli alla ripresa del campionato", sottolinea il quotidiano. Nel caso di un possibile forfait dell'attaccante ex Frosinone e Benevento, Corini può puntare su più che valide alternative come Di Francesco, Di Mariano e Valente. La scelta più probabile ricadrà sul numero 10 rosanero spostato a destra, mentre il nuovo arrivato dal Lecce prenderà posto sull'aculeo mancino del tridente con in mezzo Matteo Brunori.