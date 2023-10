Palermo in Nazionale, oggi tocca a Lund: il terzino in campo con gli Stati Uniti

Sono tre i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive Nazionali. Si tratta di Sebastiano Desplanches, Kristoffer Lund e Aljosa Vasic, che si è messo in mostra con la Serbia U21 durante il match contro l'Inghilterra, valevole per la qualificazione agli Europei del 2025, nonostante la disfatta per 9-1. Il centrocampista è rimasto in campo per circa un'ora, protagonista con un assist in occasione del gol del momentaneo 1-0 siglato da Lucic al minunto 27.