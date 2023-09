Palermo in Nazionale, oggi in campo Vasic e Desplanches: gli impegni

Il centrocampista rosanero, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Padova, è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico della Serbia U21 Dusan Djordjevic. E prenderà parte oggi alla gara di qualificazione degli Europei U21 2023, in programma alle ore 20:00 in Serbia contro l'Azerbaigian. Mentre il portiere classe 2003 sarà - con ogni probabilità - ancora una volta titolare nel match contro la Turchia U21, in programma a Sakarya: fischio d'inizio alle ore 18:30.