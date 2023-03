Palermo, in difesa c’è finalmente folla: ok Graves e Sala, Marconi…

Il Palermo di Eugenio Corini prepara il prossimo impegno di campionato contro il Cittadella . L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" mette in luce l'abbondanza sulla quale può, finalmente, contare il tecnico rosanero nel reparto più arretrato. "Allarme rientrato per Marconi e adesso è tempo di fare le scelte", si legge. Nel mini-ciclo di tre partite in una settimana la formazione siciliana ha dimostrato di avere un certo tipo di solidità difensiva.

"Comune denominatore di queste tre partite, il tridente difensivo scelto da Corini per affrontare gli attaccanti avversari: Mateju, Nedelcearu e Marconi, che in occasione del match contro il Sudtirol subentrò a Graves dopo appena undici minuti di gioco sul punteggio di uno a zero", prosegue il noto quotidiano. Contro la Ternana è rientrato tra i convocati anche Davide Bettella dopo un lungo infortunio che ne ha condizionato fin qui il rendimento. "L'ex Monza è stato chiamato in causa proprio sabato scorso, a Pisa, per sostituire Marconi, che ha chiesto il cambio alla panchina rosanero per un fastidio all’adduttore", si legge. Nella giornata di ieri l'esito dell'ecografia ha escluso lesioni muscolari, facendo tirare un sospiro di sollievo a Corini.