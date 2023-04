Palermo, il ritorno dei titolarissimi: con il Cosenza ecco Nedelcearu e Marconi

Lunedì sera al Renzo Barbera arriva il Cosenza e Corini avrà a disposizione il terzetto difensivo titolare composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. "I tre in campionato sono partiti insieme dal 1' minuto per sette volte", si legge, incappando in una sconfitta soltanto contro il Genoa di Gilardino. Tre successi e altrettanti pareggi, tenendo la porta inviolata in due occasioni. L'ultima apparizione di Marconi a Pisa dove è stato costretto al cambio a causa di quella che si sarebbe poi rivelata una lesione alla coscia. Il numero quindici ha bruciato le tappe dei tempi di recupero ed è pronto, insieme ai colleghi di reparto, a prendersi carico delle responsabilità del pacchetto difensivo del Palermo di Corini.