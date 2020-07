Palermo, il ritiro senza contratto non convince: Marong valuta la proposta dei rosa. Ambro e Ficarrotta…

“L’idea del ritiro senza contratto non alletta più di tanto i tre giocatori (ormai ex) del Palermo ai quali è stato proposto un periodo di prova”.

Apre così l’odierna edizione del Giornale di Sicilia. Mentre resta da capire chi sarà il nuovo allenatore vista la rescissione consensuale con Rosario Pergolizzi – una scelta delicata che toccherà all’amministratore delegato Rinaldo Sagramola sotto gli occhi di una città intera divisa tra curiosità, diffidenza e la speranza -, il Palermo ha messo in atto la prima parte del piano: riconferma dei big e di una parte degli under. Poi, in attesa di poter entrare nel vivo del mercato, ha chiesto a qualche elemento della scorsa stagione, come Luca Ficarrotta, Danilo Ambro e Buba Marong, di aggregarsi in prova. Una proposta che non sembra aver convinto e soddisfatto i tre giocatori.

“Ficarrotta si è opposto, Ambro non gradirebbe tale ipotesi e Marong rischia di rimanere l’unico dei «convocati» a presentarsi a Petralia Sottana per il pre-campionato. […] I tre non rientravano nei piani iniziali del club per affrontare il campionato di Serie C, ma sarebbero stati necessari per evitare di iniziare gli allenamenti con un organico ridotto all’osso. Un problema avuto anche un anno fa, subito dopo la rinascita del Palermo tra i dilettanti, con una squadra impossibilitata a svolgere partitelle in undici contro undici proprio per l’assenza di giocatori. Un film che rischia di ripetersi quest’anno, perché ad oggi i rosa hanno dieci giocatori e tesserando gli under tornati alla base potrebbero arrivare a quindici elementi”.

Da questa settimana, dunque, tutti e tre sono formalmente liberi di accasarsi altrove , “Ficarrotta è cercato con insistenza dal Sant’Agata neopromosso in Serie D, mentre Ambro è in attesa di possibili offerte, anche se c’è da registrare qualche timido sondaggio da club di Serie C, oltre che dilettantistici”.

Se gli interessamenti dovessero concretizzarsi in offerte vere e proprie, con i tre senza contratto e i cinque under da riportare in Sicilia, il Palermo si potrebbe presentare in ritiro con diciotto uomini. Qualora, invece, Ficarrotta, Ambro e Marong dovessero realmente accasarsi altrove rischia di averne soltanto quindici, se non addirittura meno. La speranza della dirigenza rosanero, però, è quella di ottenere un nulla osta da parte delle altre società per fare almeno allenare i giovani sulle Madonie.