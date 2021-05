Palermo, il rinvio non piace: Filippi avrebbe preferito sfidare subito la Juve Stabia

“Filippi studia la strategia per tenere al top il motore del Palermo che vola”.

Titola così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. La notizia era nell’aria, nella giornata di ieri l’ufficialità: il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare di una settimana il secondo turno dei playoff di Serie C a seguito del rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi.

Uno stop “accolto dal Palermo con profondo disappunto”, si legge. Filippi contro la Juve Stabia avrebbe voluto giocare subito, “per sfruttare la condizione e l’entusiasmo” di una squadra reduce da tre vittorie e sei risultati utili di fila, con undici reti messe a segno e nessun gol subito contro il Teramo. Con sette giorni in più a disposizione, però, il tecnico originario di Partinico potrebbe ritrovare sicuramente Lucca in una forma migliore, “ma l’impressione è che per adesso il Palermo abbia trovato una formula convincente che va aldilà dei singoli”.

Intanto, è cambiato anche il programma di lavoro della settimana, con il Palermo che tornerà in campo nella giornata di oggi per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di Castellammare di Stabia. Una gara che i rosanero sono costretti a vincere. Il rinvio, inoltre, può essere un’occasione per ritrovare chi è rimasto fermo ai box all’esordio: Odjer, Somma e Palazzi, così come Doda, uscito anzitempo dal campo per un fastidio al gluteo che avrà il tempo di superare.