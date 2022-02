Palermo, il restyling del Barbera: nuovi maxi schermi in vista di Italia-Macedonia

In vista della gara di playoff per i Mondiali di Qatar del 2022, che vedrà l'Italia di Mancini affrontare la Macedonia del Nord di Trajkovski e Nestorovski, cominciano i lavori di installazione dei nuovi maxy schermi allinterno del "Renzo Barbera"

Il "Renzo Barbera" si rifà il look in vista dell'importante impegno che attende l'Italia del ct Roberto Mancini, contro la Macedonia del Nord di Trajkovski e Nestorovski, che avrà luogo il prossimo 24 marzo, presso l'impianto di viale del Fante. La gara sarà valida per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar nel novembre 2022.