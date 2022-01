Palermo, il ‘Barbera’ vede l’Italia di Mancini: al via il restyling degli spogliatoi

In attesa della gara di playoff per i Mondiali del 2022 che vedrà l'Italia di Mancini affrontare la Macedonia del Nord, cominciano i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi del 'Renzo Barbera'

Mediagol ⚽️

"Lavori in corso al «Barbera». Nella mattinata di ieri, allo stadio, sono iniziate le opere di ristrutturazione degli spogliatoi, che verranno rimodernati in vista della sfida di marzo tra Italia e Macedonia, in programma a Palermo e valida per i play-off di qualificazione al Mondiale del 2022". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che apre con la notizia dell'inizio dei lavori di restyling del 'Renzo Barbera' in vista della gara valida per i playoff mondiali che vedrà protagonista l'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini.

I primi interventi di rimodernamento saranno effettuati proprio negli spogliatoi, con un container provvisorio che è già stato allestito in Viale del Fante per ospitare il Palermo nelle prossime gare. Infatti, già dal prossimo match di Serie C contro il Monterosi, i rosanero non potranno usufruire degli spogliatoi all'interno dello stadio, e dovranno dunque adattarsi - per almeno un mese - alla nuova sistemazione.

Prima del match della Nazionale sono inoltre previsti altri lavori: oltre a quelli relativi alla messa in sicurezza della scritta 'Renzo Barbera' già effettuati, anche quelli per il parterre e la tribuna centrale, assicurando la copertura ottimale dello stesso settore. Per la manutenzione dello stadio sono stati destinati ben 200mila euro dall'Assemblea regionale siciliana, in modo da assicurare il completo e funzionale svolgimento dei lavori.