Palermo, il racconto di Martinelli: “Mi hanno rubato i sogni, svelo il mio problema. Futuro? Sagramola…”

“Mi hanno rubato le fantasie di bambino che amava il pallone, l’Inter, Ronaldo, la Serie A, distrutto un sogno che era diventato realtà”.

Lo ha detto Alessandro Martinelli. Il calciatore originario di Mendrisio non tornerà in campo. Lo scorso 7 settembre, l’annuncio del club di viale del Fante che, attraverso i propri profili social, ha reso noto l’esito degli esami approfonditi effettuati dal centrocampista, che hanno evidenziato dei problemi che lo hanno costretto all’addio al calcio giocato. Una notizia che ha scosso l’intero ambiente e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare le straordinarie doti umane e professionali di un ragazzo d’oro sotto ogni punto di vista, con il Palermo che ha perso un vero e proprio leader dentro e fuori il campo, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero.

“Un colpo durissimo. Non mi sono completamente ripreso dallo shock – ha proseguito l’ex Brescia, che si è raccontato per la prima volta ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ -. Ho un aneurisma all’aorta, in Italia i parametri sono più severi che all’estero, mi hanno detto che rischiavo di rimanerci. Non ho mai pensato di smettere. Non volevo arrendermi, ma nessuno mi ha dato speranze. Piano piano mi sono ripreso. Ora cerco di farmene una ragione e di vincere anche questo speciale ‘campionato’ ripartendo da zero”.

FUTURO – “Dovrò capire ancora se posso chiedere pensione e come è combinata l’assicurazione. Per aiutarmi, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola mi ha proposto due o tre ruoli: per esempio team manager o talent scout. Sarei stato presuntuoso a chiedere tanti quattrini quanti ce ne vogliono in Svizzera per andare avanti”, ha concluso Martinelli.

