Palermo, il primo gol di Silipo: “Avrei voluto di più, ora non ci poniamo limiti. Futuro alla Roma? Rispondo così”

“Il mio futuro ha il colore della speranza”.

Parola di Andrea Silipo. Diversi sono stati i temi trattati dal talentuoso jolly offensivo classe 2001 scuola Roma, intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”: dal primo gol tra i professionisti messo a segno in occasione dell’ultimo impegno ufficiale contro la Virtus Francavilla, al suo futuro. Nel dettaglio, il Palermo ha rilevato il cartellino del giocatore a titolo definitivo, con la Roma che si è garantita un diritto di recompra biennale fissato intorno ai 500.000 euro, da esercitare entro giugno 2022.

“Ora penso a chiudere la stagione nel migliore dei modi, capirete a cosa voglio riferirmi. Sono tranquillo perché navigo a metà tra due società che amo: Roma, la squadra del cuore, e Palermo, dove mi trovo benissimo. Il mio sogno è di giocare in categorie sempre più importanti”, sono state le sue parole.

Palermo, il talento freezato di Silipo: la stagione in salita del gioiello scuola Roma. Un jolly per Filippi in chiave playoff

IL GOL – “Quando non ci pensi arriva da solo. Lo aspettavo da troppo tempo, mi serviva per gettare al vento tutte le delusioni. Sono entrato in campo con la spinta giusta e tanta voglia di mettermi in mostra. Saraniti è stato lucido a trovare il tempo per l’assist, io a capire che non dovevo tirare subito ma saltare prima il portiere. La mia fidanzata Elisa? Mi è stata vicino e la ringrazio per la sua presenza costante: in un anno così difficile mi ha dato la forza di non abbattermi”.

BILANCIO – “Le presenze da titolare le posso contare sulle dita di una mano. Partito con tanti propositi, non sono riuscito a trovare lo spazio che desideravo pur rispettando le scelte del tecnico e impegnandomi al massimo. Se mi aspettavo di più? Sicuramente più del gol fatto, ma non sempre arrivano i risultati che pensi di realizzare. Ma ho vent’anni, il tempo non manca. Filippi? Io ho giocato quasi gli stessi minuti, in compenso sono stato schierato più volte titolare. Nel bene e nel male, dipende da me. Boscaglia comunque preferiva un tipo di gioco diverso. Con Filippi abbiamo una media punti migliore e col cambio di modulo ognuno di noi rende di più”.

PLAYOFF – “Il momento clou della stagione e mi auguro di arrivare in finale. Con le grandi abbiamo dimostrato di esserci. Possiamo diventare protagonisti, spero di realizzare quello che finora non mi è riuscito. Non ci poniamo limiti. Il morale è alto. Lucca? Il suo apporto resta fondamentale. Con lui ho legato molto, lo vedo dagli occhi, è carico, ci darà sicuramente un aiuto determinante. Dai Lorenzo! Abbiamo bisogno di te”, ha concluso Silipo.