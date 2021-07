Palermo, il pre-ritiro: tutto sulla sessione mattutina e programma pomeridiano

Secondo giorno di lavoro per il Plaermo di Giacomo Filippi impegnato nel pre-ritiro in città in vista della preparazione estiva che prenderà il via il 19 luglki a San Gregorio Magno

Il Palermo edizione 2021-2022 riaccende gradualmente i motori in vista dell'inizio della preparazione estiva vera e propria che si svolgerà a San Gregorio Magno dal 19 luglio al 2 agosto. Dopo il raduno di ieri, caratterizzato dalla presenze dei tre nuovi acquisti e dall'assenza dei tesserati ormai fuori dal progetto tecnico ed in odor di cessione, la squadra si è ritrovata stamane allo stadio. Test fisici, medici e atletici di routine, lavoro in palestra, quindi l'ennesima sessione di corsa tra il giardino "Vincenzo Florio" ed il Parco della Favorita. Esercizi specifici e personalizzati per i tre portieri, Pelagotti,Massolo e Misseri, seguiti dal preparatore dedicato al ruolo, Michele Marotta. Stretching, scarico e pranzo conviviale per il gruppo in attesa di ritrovarsi nel pomeriggio. Un warm up pensato principalmente con l'obiettivo di riattaccare la spina sul piano psicologico e motivazionale, monitorando condizioni fisiche e focalizzando relative esigenze specifiche dei singoli al rientro dalle vacanze, corroborando al contempo coesione e spirito di squadra in seno al gruppo. Non veri e propri allenamenti ma un percorso light di riattivazione aerobica e muscolare dopo il frangente di inattività, al fine di settare il fisico dei calciatori e smaltire le tossine in prospettiva dell'imminente ririro in terra campana in cui intensità e carichi di lavoro saranno di levatura ben diversa. Come da protocollo anti Covid-19, la squadra ha iniziato ieri un ciclo di tamponi e test sierologici che si estenderà a scaglioni anche nei prossimi giorni. Anche in questo caso, tempistiche e dinamiche diagnostiche personalizzate in subordine ai singoli casi, con cadenza correlati al periodo in cui si è contratto il virus ed all'eventuale somministrazione del vaccino. La banda Filippi si ritroverà nel pomeriggio al "Renzoi Barbera" per poi trasferirsi intorno alle 17.30 al Tennis Club 2 per un'altra seduta atletica condita da qualche esercitazione tecnica di base.