Palermo, il peggio è passato: otto punti con le prime cinque. Ora tocca alla Ternana

Archiviato un mese complicato, i rosanero incontrano una Ternana in difficoltà

"Il peggio è passato. Adesso il Palermo potrà scattare. I venti giorni decisivi". Questo il titolo dell'articolo in apertura della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla gara andata in scena al "Druso" di Bolzano che ha visto SudTirol e Palermo pareggiare per 1-1.

Il match contro i tirolesi va ad archiviare un mese a dir poco infernale per i rosanero che, una dopo l'altra, si sono ritrovati ad affrontare le formazioni meglio qualificate al momento della cadetteria. La compagine di Eugenio Corini ha raccolto otto punti contro Bari, Reggina, Genoa, Frosinone e SudTirol, senza mai abbassare l'asticella del proprio rendimento nei complessivi novanta minuti di gioco e dimostrando di aver raggiunto quella consapevolezza tanto auspicata all'inizio della stagione. Tuttavia, l'articolo della Gazzetta dello Sport evidenzia come di fatto il Palermo non abbia trovato la vittoria nelle ultime tre gare di campionato, indicando i prossimi incontri che sulla carta appaiono più alla portata dei rosa rispetto al terribile filotto che il destino aveva riservato sul calendario.

Saranno venti giorni importantissimi per raccogliere quanti punti possibili per arrivare ad insediare la tanto ambita zona playoff. Il primo ostacolo si presenterà già da questo martedì, con la gara in programma al "Renzo Barbera" alle 20.30 contro la Ternana. I rossoverdi sono in piena crisi dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, con le conseguenti dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoli. La "Fere" sembra orientata a richiamare Cristiano Lucarelli, ma, visto l'impegno così ravvicinato cronologicamente dal precedente, sulla panchina dovrebbe sedersi il vice allenatore Favaretto. Anche Corini, per motivi diversi, non sarà presente al solito posto per la prossima sfida, in quanto squalificato per somma di ammonizioni.

Come conclude il quotidiano, il tecnico di Bagnolo Mella spera "nella prima rete in rosanero di Tutino oppure il ritorno al gol, su azione in casa, di Brunori. Gli ultimi lampi al Barbera del capitano rosanero sono arrivati su rigore (Cagliari e Reggina): l’ultimo gol su azione, invece, risale niente meno che al 9 settembre, oltre un girone fa, contro il Genoa".