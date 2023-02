Ternana, verso il Palermo: in panchina andrà il vice Favaretto. Lucarelli…

La Ternana affida la panchina al vice Paolo Favaretto in vista del Palermo

Novità in casa Ternana. Dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli questo pomeriggio la panchina delle Fere è stata affidata provvisoriamente al vice Paolo Favaretto in vista della sfida del Renzo Barbera, in cui gli umbri si confronteranno con il Palermo di Eugenio Corini.