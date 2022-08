Palermo, il patron dell’Ascoli Pulcinelli saluta Saric: “Grazie per questi due anni”

Il saluto via social del presidente Pulcinelli al suo ex centrocampista Saric

Massimo Pulcinelli , presidente dell' Ascoli, ha salutato via Instagram Dario Saric , appena passato dal club marchigiano a quello rosanero.

"In bocca al lupo grande Dario, sei un ragazzo splendido ed un professionista esemplare. Grazie per il tuo contributo in questi due anni, ti aspetta l'Olimpo del calcio".