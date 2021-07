Palermo, il mercato entra nel vivo: si avvicina Buttaro, in attacco è sfida a 4

I rosanero lavorano sul fronte offensivo, in difesa invece vicinissimo l'arrivo del giovane talento della Roma

Il mercato in entrata del Palermo al momento si è limitato ai nomi di Giron e Massolo. I rosanero sono alla ricerca di una punta centrale in grado di sostituire il partente Lorenzo Lucca, ma intanto puntano in modo convinto il giovane difensore scuola Roma, Buttaro, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il talento romanista potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto arretrato e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', dipenderà molto anche da cosa si deciderà del futuro di Crivello e Marconi. Le alternative concrete alla partenza dell'ex Monza sono Pasini del Vicenza e Perrotta del Bari, in uscita anche Michele Somma che verrà rimpiazzato proprio da Buttaro. Si lavora intanto anche in attacco dove i nomi più gettonati sono quelli di Pandolfi (Turris), Cianci (Teramo) Candellone (Napoli) e Gliozzi (Monza).