Palermo, il futuro è nelle mani di Pigliacelli: punto fermo di Corini e decisivo

Sono tanti quarantanove gol subiti ma pochi gli errori in una stagione giocata sempre dal primo istante di gara. Si è lasciato andare in topiche pesanti in casa contro il SudTirol e sul rettangolo verde del 'Penzo' di Venezia, per il resto l'estremo difensore ex Trapani e Frosinone ha sempre lasciato il segno con interventi più che importanti per il club rosanero. Il futuro riparte anche da Mirko Pigliacelli, uno che si candida ad essere uno dei punti fermi del Palermo che verrà l'anno prossimo, quello che potrebbe essere competitivo per la promozione in Serie A.