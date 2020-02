Palermo, il futuro del club rosanero ha già dei volti: Silipo e Lucca baby bomber, Doda…

Il futuro del nuovo Palermo targato Hera Hora ha già dei volti con cui identificare la rinascita in prospettiva, a Silipo e Lucca, infatti, va aggiunto anche Doda già acquisito a giugno. Ma non saranno gli unici perché questo campionato ha messo in vetrina tutta la “meglio gioventù” rastrellata dal club rosanero in estate, seppur in poco, pochissimo, tempo.

“Gli under infatti stanno avendo un’incidenza sulla stagione notevole in termini di punti. Con Lucca sono già nove i baby che hanno fatto centro in campionato. Sui 60 punti in classifica, 31 sono arrivati grazie alle reti dei ragazzini terribili di Pergolizzi. Ed è come se il plotone di baby si fosse diviso le incombenze tra il girone di andata e quello di ritorno, perché se nella prima parte del campionato sono esplosi Kraja, Felici, Doda e Ambro, da gennaio, invece, è come se ci fosse stato un passaggio di consegne tra chi aveva tirato la carretta prima e chi aveva giocato meno, con l’esplosione di Langella, di Peretti e dei nuovi arrivati. Pergolizzi da qui alla fine della stagione potrà attingere a piene mani dal suo organico, sapendo di poter contare in qualsiasi momento su degli under che, oltre alla qualità, si sono distinti per grande personalità”, scrive il noto quotidiano.