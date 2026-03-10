Palermo, il cuore di Segre per vincere a Carrara: grinta e sacrificio costante a centrocampo

Uno degli elementi per cui la gara ha cambiato volto porta il nome di Jacopo Segre, dimostrando che non serve una fascia di capitano per essere il leader carismatico e caratteriale del gruppo. Partito da comprimario, si è meritatamente guadagnato il posto e, adesso, è insostituibile. Il Vice capitano della squadra è uno dei quei giocatori che non sembrano stancarsi mai, aggredendo le caviglie degli avversari continuamente, spezzando così il palleggio dell'altra compagine. La sua presenza in campo si nota soprattutto per la corsa, la voglia e la capacità di combattere su ogni pallone fino all'ultimo minuto. Nella partita di ieri pomeriggio, il Centrocampista 1997 entrato a inizio secondo tempo subentrando a Claudio Gomes, non apparso brillantissimo, ha subito portato energia alla squadra, continuando a pressare e lottare fino al fischio finale. Il suo contributo non si misura solo nei numeri o nelle statistiche - che comunque recitano 4 gol e altrettanti assist - ma nell'atteggiamento, nello spirito di sacrificio e principalmente nella grinta con cui affronta ogni azione. Per questo, anche senza fascia da capitano al braccio, Segre rappresenta uno dei punti di riferimento dello spogliatoio rosanero e una pedina fondamentale per Mister Inzaghi, che non rinuncia quasi mai al suo numero 8. Il Cuore e la determinazione che mette in campo sono l'immagine di un giocatore che non smette mai di crederci, e che ha la voglia matta - come detto anche da lui - di riportare questa città in massima serie.