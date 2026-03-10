Corriere dello Sport: “Palermo mai solo”

L’Osservatorio dà il via libera ai tifosi rosanero per Monza

Il Palermo si prepara allo snodo forse più importante della stagione, trascinato da un Joel Pohjanpalo in stato di grazia. La vittoria sofferta ottenuta sul campo della Carrarese ha riacceso entusiasmo e fiducia attorno alla squadra di Filippo Inzaghi, che adesso vede il Monza distante soltanto tre punti. La sfida di sabato rappresenterà quindi il primo vero passo della volata finale verso la promozione, anche se resta il ricordo del pesante 3-0 con cui i brianzoli si imposero al Barbera nella gara d’andata.

In città il successo di Carrara ha rilanciato l’entusiasmo e i tifosi rosanero stanno preparando una vera e propria mobilitazione per sostenere la squadra in Brianza. Dopo il via libera dell’Osservatorio nazionale, infatti, i residenti in Sicilia potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti dell’U-Power Stadium, purché aderiscano al programma di fidelizzazione del club. Si prevede una presenza massiccia di sostenitori del Palermo, tra chi partirà dall’isola e i tanti palermitani che vivono nel Nord Italia: sugli spalti potrebbero esserci almeno tremila tifosi rosanero.

Nel frattempo Filippo Inzaghi è concentrato esclusivamente sulla preparazione della gara. L’allenatore sa bene che la vittoria ottenuta allo stadio dei Marmi è stata frutto anche di grande sofferenza, ma proprio questo aspetto rappresenta una delle qualità principali della squadra. Il Palermo, infatti, è riuscito a portare a casa il risultato in una partita “sporca”, caratterizzata da grande battaglia e poche occasioni. Nel primo tempo i rosanero hanno sofferto molto, ma nella ripresa sono cresciuti anche grazie ai cambi decisi all’intervallo, migliorando sia nella fase difensiva sia nella capacità di ripartire.

Lo stesso Filippo Inzaghi ha sottolineato come la gara fosse particolarmente complicata, anche per le caratteristiche del campo sintetico, spiegando che riuscire a vincere in quelle condizioni è un segnale di maturità da parte della squadra. Sul piano della formazione non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Peda, uscito per un colpo alla caviglia ma considerato recuperabile. In ogni caso l’alternativa resta affidabile, con Magnani pronto a sostituirlo. A Monza tornerà inoltre a disposizione Pierozzi, dopo aver scontato la squalifica, e potrebbe riprendere posto sulla fascia.

Il grande protagonista resta però Joel Pohjanpalo, sempre più leader tecnico e carismatico del Palermo. Oltre ai gol, l’attaccante finlandese ha dimostrato anche grande spirito di sacrificio, contribuendo alla fase difensiva quando necessario. Con la rete segnata a Carrara è salito a quota 20 gol stagionali e continua a migliorare i propri numeri: è andato a segno in otto delle ultime otto partite e ha trovato la rete per cinque giornate consecutive. Un filotto che lo porta a eguagliare alcuni protagonisti della storia recente del club come Fabrizio Miccoli, Josip Ilicic e Paulo Dybala, capaci di segnare per cinque gare di fila negli anni della Serie A.

Tra i giocatori del Palermo, l’ultimo a riuscire in un’impresa simile in Serie B era stato Stefano Guidoni circa venticinque anni fa. Adesso Joel Pohjanpalo punta a migliorare ulteriormente il suo record personale e ad avvicinarsi al primato storico di Ghito Vernazza, che nella stagione 1958/59 arrivò a segnare per sei partite consecutive. Il record assoluto più recente tra i rosanero appartiene invece a Matteo Brunori, protagonista di otto gare consecutive a segno durante la cavalcata che portò il club dalla Serie C alla Serie B.

Il momento del Palermo è quindi carico di aspettative. La squadra di Filippo Inzaghi sa che la sfida contro il Monza potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella corsa alla promozione e, con un Pohjanpalo così determinante, i rosanero hanno tutta l’intenzione di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.