Palermo, GDS: “Da rebus a nuovo punto fermo, Le Douaron sempre più decisivo”

Le Douaron conquista il Palermo: da rebus a titolare chiave per Inzaghi

⚽️ 10 marzo - 07:09

Il Giornale di Sicilia mette in luce la crescita di Le Douaron, diventato nelle ultime settimane una pedina sempre più importante nello scacchiere del Palermo. Se i rosanero sono ancora pienamente in corsa per la promozione, una parte del merito va anche all’attaccante francese, che con il passare del tempo è riuscito a conquistare la fiducia di Filippo Inzaghi e l’apprezzamento dei tifosi.

L’inizio della sua avventura in rosanero non era stato semplice. Le Douaron era arrivato la scorsa stagione con aspettative elevate, anche a causa del costo del cartellino ritenuto da molti piuttosto alto. Solo con il trascorrere dei mesi, però, l’attaccante ha trovato continuità e prestazioni capaci di giustificare l’investimento del club.

Negli ultimi turni di campionato il suo contributo è diventato evidente. Il quotidiano sottolinea come nelle ultime otto giornate Le Douaron abbia partecipato a quattro gol del Palermo, realizzando due reti e fornendo due assist. Tra questi c’è anche quello servito a Pohjanpalo nella vittoria contro la Carrarese, un passaggio decisivo per il gol che ha consegnato i tre punti ai rosanero.

Questi numeri rappresentano un salto significativo rispetto alla prima parte della stagione. In appena otto partite Le Douaron ha infatti eguagliato il contributo offensivo che aveva prodotto nelle precedenti ventidue presenze di campionato. Un segnale chiaro della crescita del giocatore e della sua crescente importanza nel sistema di gioco di Inzaghi.

Oggi l’attaccante francese è diventato uno dei titolari più utilizzati dal tecnico rosanero, nonostante la forte concorrenza nel reparto offensivo. Sulla trequarti del Palermo, infatti, ci sono anche giocatori come Johnsen e Gyasi, entrambi arrivati dalla Serie A e pronti a giocarsi il posto.

Proprio per questo, secondo il Giornale di Sicilia, se Le Douaron continuerà su questi livelli sarà sempre più difficile per chiunque scalzarlo dalla formazione titolare del Palermo in questo finale di stagione.