Palermo, il consiglio dell’ex Bellusci: “Serie C campionato difficile, ecco cosa serve per vincerlo”

«Vincere è molto difficile, ma stravincere lo è ancora di più».

Queste le parole di Giuseppe Bellusci, ex difensore del Palermo, che in un’intervista al Giornale di Sicilia ha commentato la missione dei rosanero di arrivare il prima possibile in Serie B.

Proprio un anno fa il giocatore ha lasciato la Sicilia dopo il fallimento del club di Viale del Fante, trovando casa a Monza, “Lì ha trionfato nel Girone A, ottenendo la promozione in B”. Oggi sull’obiettivo del Palermo dice: «È difficile, ma con l’entusiasmo che dona una piazza come Palermo può essere meno faticoso. Se poi viene allestita una squadra all’altezza, allora ci si può divertire. Credo – ha aggiunto Bellusci – che nel Palermo ci siano diversi giocatori che con la D non c’entrassero nulla, in primis il mio amico Accardi. So che aveva richieste, ma è rimasto per il legame che ha con Palermo. Quest’anno è stato penalizzato dal regolamento con gli over, ma sono sicuro che in C farà un campionato da protagonista».

Sui giovani in squadra afferma: «Una parte fondamentale, purtroppo nella mia esperienza c’è stata solo in alcune partite».

Riguardo i tifosi e la città «Palermo resta sempre dentro di me, la città e la gente sono uniche. A volte, per rinascere, serve toccare il fondo. Mi auguro che a Palermo ci sia un futuro roseo, era quello che desideravo fortemente quando ho avuto quello sfogo».

