Monza, Bellusci: “Lotteremo per la A. Mio arrivo? Ecco perché ho scelto i biancorossi”

Giuseppe Bellusci pensa al futuro.

Il Monza, in virtù della prima posizione nel Girone A di Serie C con un netto vantaggio sulle contendenti, è una delle neo-promosse in cadetteria. In vista della prossima stagione, i biancorossi hanno già ripreso gli allenamenti. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per puntare alla promozione in massima categoria. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore ex Palermo ha parlato delle esperienze vissute al club brianzolo e degli obiettivi per l’annata imminente.

“Per noi – dice Bellusci – sono giorni fondamentali per ritrovare quel ritmo e quella confidenza con il pallone che quattro mesi di allenamenti individuali a casa ti fanno perdere: possiamo prenderci il tempo necessario per lavorare con calma e impostare un lavoro più profondo. La società l’ha detto apertamente: vogliamo essere protagonisti e lottare per la A. La passione che sta mettendo Galliani per il Monza è uno stimolo enorme per la squadra. Il mio arrivo? Avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti. Mi sento ancora giovane: ho la consapevolezza di poter dare ancora tanto da giocatore. Quindi ora penso solo a lottare per portare il Monza in A“.

