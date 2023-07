Palermo, il Comune alza il canone per l’utilizzo del “Renzo Barbera”. Le cifre

Il "Renzo Barbera" costerà il doppio al Palermo FC! Le ultime tre stagioni - a causa della pandemia targata COVID-19 - il Comune del capoluogo siciliano aveva abbassato, comprensibilmente, le richieste nei confronti della società prima di proprietà di Dario Mirri, oggi del City Football Group. Le cifre in questione erano passate da: 341.150 euro l’anno a 172.355 euro, tenuto conto delle restrizioni per l’accesso agli impianti sportivi. Oggi il club vive di buona salute societaria e nel frattempo si è anche consolidato in Serie B, dunque, sarà chiamato a pagare nuovamente la vecchia cifra per poter utilizzare lo stadio che il popolo rosanero utilizza da ormai tantissimi anni.