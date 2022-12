Palermo, il club si congratula con Dybala. “Joya” campione del mondo con l’Argentina

Partita al cardiopalma e dalle mille emozioni che ha visto la formazione allenata da Scaloni condurre per due reti a zero alla fine del primo tempo grazie alle reti di Lionel Messi ed Angel Di Maria. Finale dei minuti regolamentari targato Kylian Mbappé, con l'asso francese autore di una doppietta nel giro di un paio di minuti che ha rimesso in piedi la Francia. I due fenomeni del PSG si sono ripetuti ai tempi supplementari con i calci di rigore in cui lo stesso ex Palermo, subentrato pochi minuti prima, ha trafitto Hugo Lloris con una realizzazione centrale.