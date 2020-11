Palermo, il club compie oggi 120 anni: il messaggio di Tony Di Piazza

Il Palermo compie oggi 120 anni.

La storia del club siciliano iniziò il 1° novembre 1900 con la fondazione dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club per volontà di Ignazio Majo Pagano. Da allora, il Palermo ha partecipato per 34 stagioni in Serie A, per tre volte alla Coppa Uefa e due all’Europa League, qualificandosi in tre occasioni alla finale di Coppa Italia. Anni di gioie, dolori e amari fallimenti. L’ultimo, quello del 2019, ha portato alla rinascita del Palermo FC ripartito dai dilettanti e che oggi milita in Serie C.

Chi ha voluto celebrare l’anniversario della fondazione del club è anche Tony Di Piazza, co-proprietario insieme a Dario Mirri. Di seguito, il post pubblicato dell’ex vicepresidente del Palermo sul proprio account Instagram.