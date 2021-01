Palermo, Il CEO di Algebris Davide Serra interessato a rilevare il Club rosanero: investimenti già compiuti in città, i dettagli

Il Palermo vicino a una svolta societaria?

L’addio in società di Tony Di Piazza ha aperto all’interesse di Davide Serra, CEO del fondo di investimento Algebris, un qualcosa che, come scrive tuttomercatoweb.com, potrebbe avere dei riscontri nelle prossime settimane. Il classe ’71 ha già investito nel capoluogo siciliano in alcune strutture alberghiere di un certo rilievo, rilevare le quote del Palermo potrebbe dare uno slancio tutto nuovo alle ambizioni del club di Viale dal Fante. L’attuale proprietà capeggiata da Dario Mirri, come rivelato anche nell’ultime recente intervista, ha detto di non chiudere la porta a nessun imprenditore davvero interessato ma cedere tutte le quote farebbe cambiare le carte in tavola. Qui non si parla di acquisire solo il 40% di Di Piazza ma l’intero pacchetto, la trattativa è comunque tutta da impostare qualora da entrambe le parti ce ne sarà la volontà.

