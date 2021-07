Palermo, il centrocampo è solido: De Rose e Luperini gli intoccabili di Filippi

Il Palermo si prepara alla prossima stagione di campionato che inizierà ufficialmente con il ritiro in programma dal 19 luglio

Il Palermo si prepara all'inizio della nuova stagione che entrerà ufficialmente nel vivo con la partenza per il ritiro alla volta di San Gregorio Magno il prossimo 19 luglio. I rosanero ripartono dallo zoccolo duro ossia da quei calciatori che sono i cosiddetti intoccabili quali Gregorio Luperini e Francesco De Rose. L'ex regista della Reggina, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è senza dubbio uno dei leader carismatici della squadra e si contenderà con Accardi e Floriano la fascia da capitano. Nella scorsa stagione ha preso in mano alla squadra fin dal suo arrivo con mister Giacomo Filippi che gli ha concesso solvato 123 minuti di riposo in 13 partite. Altra pedina di fondamentale importanza nella zona nevralgica del campo è quel Gregorio Luperini che non si è imitato a gestire i palloni e smistarli con qualità, ma è stato protagonista anche in zona gol. Una doppietta alla Juve Stabia e il raddoppio contro il Teramo sono le 3 reti messe a segno con Filippi in panchina, le altre tre le aveva realizzate sotto la guida Boscaglia. Dietro i due top di centrocampo c'è Moses Odjer che di certo contenderà un posto da titolare e sostituto naturale di De Rose, a meno di un cambio modulo con il passaggio ad un centrocampo a 3. Reparto completo quello legato al centrocampo che ha visto la partenza di Malaury Martin e vedrà quasi certamente l'addio anche di Broh che nell'ultima parte della scorsa stagione ha giocato poco.