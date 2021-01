Palermo, il Centro Sportivo a Torretta: sopralluogo e incontro per il finanziamento. Ecco quando partiranno i lavori

La nascita del centro sportivo del Palermo comincia a prendere forma.

Questa mattina in quel di Torretta, luogo in cui sorgerà l’impianto, si sono dati appuntamento il presidente del credito sportivo, Andrea Abodi, i vertici del club di Viale del Fante (Dario e Daniele Mirri con Rinaldo Sagramola) oltre al sindaco Leoluca Orlando a al vicepresidente della regione, Gaetano Armao. La società rosanero, come riporta l’edizione online de ‘La Repubblica‘, ha mostrato ad Abodi una bozza di massima del progetto che servirà chiaramente come oggetto del futuro finanziamento. I lavori dovrebbero durare almeno sei mesi e partiranno poco prima dell’inizio dell’estate.

Sono arrivate anche le parole dello stesso Abodi che, ai microfoni di Trm, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Adesso si tratta di completare la documentazione e definire il progetto in tutti i suoi numeri. Poi la banca andrà avanti con la sua procedura”.

Dice la sua anche il presidente Dario Mirri che, ai microfoni di Trm, ha dichiarato quanto segue.

“Entro marzo il progetto sarà completo, poi lo presenteremo al Coni e al comune di Torretta per l’approvazione definitiva e ad approvazione avvenuta lo consegneremo all’Istituto del credito sportivo e all’Irfis che potranno dare il via libera al finanziamento. Credo che per l’inizio dell’estate i lavori potranno partire”.